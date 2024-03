Lokale politikere rundt omkring i Frankrig beskylder lige nu Paris for at rydde gaderne for hjemløse forud for OL i den franske hovedstad.

Til sommer vil Paris være fyldt med atleter og fans fra verden over, der skal følge deres helte til legene i den franske storby. I den forbindelse mener lokale politikere, at man i hovedstaden er i gang med rydde gaderne for hjemløse forud for legene.

Politikere fra udkantsbyer og små samfund i Frankrig klager lige nu over, at flere og flere migranter kommer fra hovedstaden til deres lokalsamfund.

Det skriver France 24.

Der er nemlig et stort problem med hjemløse migranter i Paris i øjeblikket.

Serge Grouard, der er borgmester i byen Orleans - som er beliggende sydvest for Paris - klagede i denne uge over, at op imod 500 hjemløse migranter er kommet til byen fra Paris.

»Det er bevist, at der hver tredje uge ankommer en bus til Orleans fra Paris, med mellem 35-50 personer ombord,« siger borgmesteren til det franske medie.

Serge Grouard fortæller også, at rygterne går på, at det er for at 'rydde op' i Paris, inden OL begynder i slutningen af juli i storbyen.

Borgmesteren siger, at migranterne tilbydes et tre ugers hotelophold på den franske stats regning, men derefter må klare dem selv.

Flere end 70 velgørende organisationer ville komme dette i forkøbet tilbage i november 2023, hvor de sendte et åbent brev til arrangørerne. Heri stod der, at OL-arrangørerne ikke måtte ødelægge hverdagen for de hjemløse i forbindelse med legene i byen.

I Paris har de en stor mængde asylansøgere fra både Afrika, det sydlige Asien og Mellemøsten.

Det har medført, at der under blandt andet broer opstår teltlejre, hvor migranterne bor. Politiet river dem herefter jævnligt ned, skriver France 24.

OL i Paris skydes officielt i gang med åbningsceremoni fredag 26. juli.