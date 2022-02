Slet alt på en gammel telefon og computer eller køb en ny til turen. Opret en mail specifikt til denne tur. Slet alt på alle dine enheder, når du kommer hjem. Gå ud fra, at dit hotelværelse er overvåget.

Sådan lyder en række anbefalinger til journalister, atleter og andre, som om få dage træder ind i boblen ved vinter-OL i den kinesiske hovedstad, Beijing.

Der er nemlig høj sandsynlighed for, at de kinesiske myndigheder overvåger alle, der deltager ved de kommende olympiske lege – både online og i virkelighedens verden.

Det slår organisationen Comittee to Project Journalist (CPJ) fast over for B.T.

»Kina er ekstremt dygtige til at overvåge digitalt. De gør det allerede i stor stil mod deres egne borgere,« siger Steven Butler, der er Asian program director hos CPJ.

»Vi forventer, at Kina vil holde tæt øje med alle journalister, der dækker OL. Det samme kan de gøre med atleter, trænere mv.,« siger han.

Derfor er opfordringerne fra CPJ til alle, der skal til OL i Beijing, som begynder fredag, helt klare.

Specielt når det kommer til telefon, tablet og computer. Men også på eget hotelværelse.

Nogle af dem lyder som følger:

Brug en gammel telefon og computer eller køb nye til denne opgave.

Forstå, at al data på online tjenester – offentlige og private – kan være sårbare, hvis du logger ind på dem, mens du er i Kina.

Begræns mængden af sociale medier, du bruger. Og benyt kun dem, der er afgørende for, at du kan kontakte arbejde og familie.

Opret en ny arbejdsmail specifikt til Kina-turen. Undgå at logge ind på din normale arbejdsmail fuldstændigt.

Hav din telefon, computer mv. på dig konstant og lad være med at efterlade dem uden opsyn.

Gå ud fra, at alt du gør online bliver overvåget.

Alle samtaler, du har på dit hotelværelse, kan blive overvåget.

Når du kommer hjem fra Kina, skal du fjerne SIM-kortet fra din telefon.

Slet alt indhold på din telefon og computer, når du kommer hjem.

Skift kodeord på alle tjenester, du brugte, mens du var i Kina.

Hold øje med al slags unormal adfærd på din telefon, computer mv. og kontakt en it-professionel, hvis du har problemer.

Hos Amnesty International i Danmark har man direkte sagt til de danske udøvere, at de skal tage deres forholdsregler.

»Vi er ikke eksperter på det her området, men vi har opfordret de danske atleter til at tage en gammel eller helt ny telefon og computer med. Det er ikke til at vide, om de kinesiske myndigheder kigger med,« siger Annette Stubkjær Rimmer til B.T.

For Steven Butler og CPJ handler deres advarsel til journalister, medier og sportsudøvere om, at mange formentlig ikke er klar over, at der er mulighed for, at de bliver overvåget.

»Der er sikkert mange, som ikke kender til Kinas overvågning. Kina holder allerede øje med de journalister, der er i landet. Både kinesiske og udenlandske,« siger Steven Butler, der ikke ved, hvad de kinesiske myndigheder kan finde på at gøre, hvis de ser sig sure på eksempelvis journalister.

»Det mest sandsynlige er, at journalister kan få begrænset deres bevægelse. Og det er heller ikke usandsynligt, at de kan blive udvist,« siger han.