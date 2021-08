Natalia Koch Rohde kan ikke tro det. Hun kan ikke tro, at hendes forlovede, Viktor Axelsen, lige har vundet en guldmedalje ved OL i Tokyo.

Hun var således stadig meget, meget rørt, da B.T. fangede hende over telefonen cirka en time efter badmintonstjernen enorme triumf i Japans hovedstad.

»Jeg kan stadig næsten ikke lade være med at græde. Det er så stort. Især, fordi man står bag ham og ved, hvor meget vi går på kompromis som familie. At det så lykkes, det er bare kæmpe stort. Jeg bliver så rørt.«

Natalia Koch Rohde er lige nu i Sydfrankrig sammen med sine forældre og parrets datter, Vega. Og Viktor Axelsens kæreste var ikke den eneste, som var pavestolt foran tv-skærmen mandag eftermiddag dansk tid.

Foto: HAMAD I MOHAMMED Vis mere Foto: HAMAD I MOHAMMED

»Vega er også stolt. Det tror vi i hvert fald. Hun klapper i sine hænder hver eneste gang, hun ser sin far i fjernsynet. Det var en enorm forløsning for os alle sammen.«

Men ferien i det sydlige Frankrig fortsætter ikke meget længere for Natalia Koch Rohde. Hun skal nemlig hjem og byde OL-guldvinderen velkommen hjem til Danmark.

»Han lander i Københavns Lufthavn klokken 16.10 på fredag, og der står vi selvfølgelig og tager imod ham. Herefter har vi heldigvis nogle dage sammen med vores datter, og vi tager på ferie den 11. august. Her tror jeg bare, vi skal nyde det hele i noget tid.«

Danmarks OL-guldvinder brød sammen, da den afgørende duel var vundet i badmintonhallen i Tokyo. Viktor Axelsen var så rørt, at han ikke kunne gennemføre et interview med DR lige med det samme. Natalia Koch Rode har en idé om, hvorfor danskeren blev så rørt over den gigantiske sejr.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Det er jo en drøm, som har virket urealistisk på flere tidspunkter, der går i opfyldelse. Viktor føler også, at han går på kompromis med utrolig mange ting, når det kommer til vores familie og hans venner.«

Natalia, hvordan vil du beskrive Viktor Axelsen som badmintonspiller og som menneske?

»Det er faktisk svært for mig at beskrive det. En ting er, hvordan han er på banen, for her taler resultaterne for sig selv, kan man sige. Men for mig er han også verdens bedste far og verdens bedste kæreste. Jamen, jeg er lidt tom for ord, når jeg skal sætte ord på ham. Hans personlighed er så vild, og han har så mange gode sider. Men det vigtigste er, hvor god en far, Vega har fået.«

Natalia Koch Rode og Viktor Axelsen har været forlovet siden marts tidligere på året, men har endnu ikke sat en dato for brylluppet.

Nu skal Natalia giftes med en OL-guldvinder, mens hendes forældre får det samme som svigersøn.

»Det var også en kæmpe forløsning for min far. Han har nørdet utroligt meget teknik med Viktor den seneste tid, så det var bare fedt, at guldmedaljen blev sikret. Vi var alle sammen mega, mega glade, da han havde vundet.«

Natalia Koch Rode og Viktor Axelsen har kendt hinanden siden 2011, men sprang først i 2018 officielt ud som kærester. Natalia Koch Rode er selv tidligere badmintonspiller på allerhøjeste niveau.