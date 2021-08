I nat ramte nerverne pludselig den danske badmintonstjerne.

Viktor Axelsen spillede sig – med lidt besvær – i mandagens OL-finale med en tosætssejr over turneringssensationen Kevin Cordón fra Guatemala.

21-18, 21-11, lød sejren på.



Og selv om den danske stjerne på papiret var kæmpefavorit, så var optakten præget at stor nervøsitet og anspændthed.

Tokyo 2020 Olympics - Badminton - Men's Singles - Semifinal - MFS - Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, Japan - August 1, 2021. Viktor Axelsen of Denmark celebrates winning the match against Kevin Cordon of Guatemala. REUTERS/Hamad I Mohammed Foto: HAMAD I MOHAMMED Vis mere Tokyo 2020 Olympics - Badminton - Men's Singles - Semifinal - MFS - Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, Japan - August 1, 2021. Viktor Axelsen of Denmark celebrates winning the match against Kevin Cordon of Guatemala. REUTERS/Hamad I Mohammed Foto: HAMAD I MOHAMMED



Det fortalte Axelsen, da han drivvåd af sved ankom til mixed zone i katakomberne under mægtige Musashino Forest Sport Plaza i udkanten af Tokyo.



»Puha, jeg tror aldrig, at jeg har været så spændt inden en kamp,« fortalte den 27-årige odenseaner.



»Ikke for at lyde dramatisk, men jeg vågnede op i nat med hjertebanken, og jeg kunne slet ikke sove!«



»Jeg har bare været så megaspændt for at være ærlig. Jeg vidste jo godt, at det her var en kæmpechance. Men når det er sagt, så skal man også kunne vinde, og det kunne jeg i dag – i to sæt og rimeligt overlegent i andet sæt.«