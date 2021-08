Den danske badmintonstjerne Viktor Axelsen har talt meget om sin familie, siden han lod den fineste OL-medalje falde ned om halsen.



Afsavnet til sin forlovede, Nathalia, og deres datter, Vega, er »det rigtige guld«, stod han og understregede midt i guldrussen i den enorme multiarena Musashino Forest Sports Plaza, da han for en uge siden satte den regerende olympiske mester Chen Long til vægs i OL-finalen.



Og i går, efter en mindre danmarksturné, der startede på rådhuset i hjembyen Odense og sluttede på Experimentarium i Hellerup, som dannede rammerne om et stort anlagt hyldestarrangement til ære for de danske OL-atleter, kunne Viktor Axelsen sætte et endegyldigt punktum for de olympiske lege i Tokyo.



»Det bliver fedt at fejre det her med de andre atleter i aften. Det er et dejligt punktum, så det er fedt igen at se så mange fans dukke op. Fans, der har støttet op om os, mens vi har været afsted i Tokyo. Det er fedt. Vi glæder os,« sagde Viktor Axelsen til B.T., da han mødte op på den røde løber inden arrangementet.

Foto: Nils Meilvang



Her fik Viktor Axelsen også løftet lidt af sløret for, hvad tiden er gået med, siden han klokken 16.10 i fredags igen kunne sætte sine fødder på dansk jord.



»Der har været run på, men vigtigst af alt har der været mulighed for at være sammen med familie og venner. Det er det fedeste at kunne dele guldmedaljen med dem og få nogle gode timer sammen.«



Inden Viktor Axelsen smashede sig til OL-guldet i Japan, havde han tilbragt adskillige uger langt væk fra sin familie og sin lille datter. Men Vega på små ti måneder har ikke givet sin far plads til at slappe særlig meget af, afslørede Viktor Axelsen.



»Der har ikke været så mange rolige øjeblikke for mig og Nathalia, for Vega har også haft godt gang i den. Men det har kun været hyggeligt. Jeg er rigtig glad for at være hjemme hos dem igen og nyder at være på dansk grund,« der også fik nævnt, at han havde taget OL-guldmedaljen med til Hellerup »for en sikkerheds skyld«.