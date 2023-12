OL er ved at vokse sig for stort deltagermæssigt, hvis man spørger vicepræsidenten i IOC, John Coates.

Et OL med over 11.200 deltagere, som tilfældet vil være ved OL i Los Angeles i 2028, er for meget.

Det mener John Coates, der er vicepræsident i Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

- Det er et problem for de fremtidige olympiske lege, fordi vi er nødt til at kigge på at reducere omkostningerne og forbedre effektiviteten i at afholde legene, siger den australske vicepræsident ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ved OL i 2024 i Paris lyder deltagerantallet på 10.500 atleter. Det tal vil vokse til mere end 11.200 atleter ved OL i 2028, der afholdes i Los Angeles.

I 2032 skal legene afholdes i Brisbane i Australien. John Coates er selv en del af den olympiske komité, der skal arrangere det.

- Det er tydeligt for mig og komitéen, der skal arrangere OL i 2032, at vi er nødt til at reducere antallet af deltagere og få det ned på 10.500, der er mere håndterbart, siger Coates.

OL i Los Angeles står til at få det næsthøjeste deltagerantal nogensinde. Det højeste antal var ved OL i Tokyo i 2021, hvor der deltog 11.319 atleter.

Årsagen til det høje deltagerantal i 2028 skyldes blandt andet, at cricket bliver en del af OL-programmet.

Hvis deltagerantallet til fremtidige lege skal falde, kræver det, at man skærer nogle af disciplinerne fra. Coates mener dog ikke, at cricket er en af de sportsgrene, der skal fjernes, efter det lige er kommet på programmet.

- At få cricket på programmet betyder, at en milliard mennesker mere vil se legene, siger Coates, der dog ikke peger på, hvilke sportsgrene der i stedet kunne pilles af programmet for at skære i deltagerantallet.

/ritzau/