Lisa Zimmermann ville pynte på det kommende vinter-OL, men den 21-årige freestyle skiløber har desværre for hende ødelagt korsbåndet. I stedet springer hun ud som nøgenmodel i den tyske udgave af Playboy.

Hun kommer fra den sydtyske by Nürnberg, og i 2015 blev hun verdensmester i freestyle-disciplinen slopestyle. Lisa Zimmermann ville have været et oplagt bud på en medalje ved det kommende vinter-OL i den sydkoreanske by, Pyeongchang.

Men korsbåndsskaden kom altså i vejen - og i stedet har hun brugt noget af den ledige tid på at posere.

»Lisa Zimmermann i Playboy. Så letpåklædt ser man kun sjældent en skistjerne,« lyder teksten på Playboys tweet.

»Jeg betragtede det som lidt af en ære, da jeg fik tilbuddet fra Playboy,« siger Lisa Zimmermann ifølge magasinet.

»At gøre mig fri er ret normalt for mig. Det er overhovedet ikke et problem for mig at gå rundt kun iført undertøj eller bikini,« tilføjer hun.

Derfor havde hun det ganske fint med optagelserne.

»Det var faktisk meget sjovt at løbe nøgen rundt,« siger Lisa Zimmermann om optagelserne..

Det er et år siden, hun rev korsbåndet over. Siden da blev tiden knap i forhold til at nå med til OL, som begynder fredag. Men det havde hun på den anden side set haft tid til at vænne sig til.

»Lykkes det ikke, så lykkes det ikke. Knæet er trods alt det vigtigste. At misse OL er ikke verdens undergang,« har Lisa Zimmermann sagt ifølge tyske sportschau.de