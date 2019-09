Den tidligere OL-medaljetager Blanca Fernandez Ochoa blev onsdag fundet død.

Liget af hende blev opdaget i La Peñota, som er et bjerområde tæt på Spaniens hovedstad, Madrid.

Ifølge meldingerne kunne det have ligget der i 10 dage, inden en kvinde, som var ude at lufte sin hund, fandt hende.

I første omgang troede politiet, at den spanske kvinde på 56 år kunne være faldet og slået sig, og det skulle være årsagen til dødsfaldet, men nu ændrer myndighederne forklaring.

Ifølge radiokanalen La Sexta arbejder man nu med andre teorier, men man er ikke kommet nærmere ind på, hvad det kan skyldes, da det kræver flere undersøgelser.

Liget bliver derfor obduceret.

Sikkert er det ifølge myndighederne, at Bianca Fernandez Ochoa har været død i en uges tid.

Det har retsmedicinerne slået fast på baggrund af nedbrydningen af liget.

Det var 24. august, at familien til Bianza Fernandez Ochoa slog alarm, da der ikke var nogen tegn fra hende, og en stor eftersøgning blev sat i gang.

Man fandt kun hendes bil, 2,5 times gåtur fra det sted, hun blev fundet.

I første omgang troede man altså, at hun var faldet ud over klipperne under en gåtur, men det udelukker de spanske myndigheder nu, da der ikke er tegn på det, viser de første undersøgelser af kroppen.

Blanca Fernandez Ochoa er mor til to og skrev sig ind i den olympiske historie i 1992, da hun var den første spanske kvinde til at vinde en medalje ved vinter-OL.