Kan man være utilfreds, hvis man har vundet OL-guld?

Spørger man nordmændene, så er svaret et klokkeklart ‘ja’.

For selvom Johannes Høsflot Klæbo tirsdag sikrede Norge OL-guld på sprintdistancen i langrend, så er der ikke ligefrem begejstring for den samlede norske indsats.

På kvindesiden formåede Norge nemlig slet ikke at gøre sig gældende i kampen om medaljer. De norske deltagere kunne end ikke klemme sig ind i top seks, og det er aldrig nogensinde sket før i den olympiske historie.

Samtidig var Johannes Høsflot Klæbo også alene om at repræsentere de norske farver i finalen, og det er første gang siden 2006, at Norge ikke har mindst to deltagere med i det afgørende løb.

Derfor tøver VG heller ikke med at udråbe tirsdagens sprint til en ‘historisk fiasko’ - hvis man altså lige ser bort fra Klæbos guldmedalje.

De norske langrendsløbere ved da også godt, at det ikke er godt nok. Det indrømmer Pål Golberg, som selv blev slået ud i kvartfinalen.

»Det er vi ikke tilfredse med. Vi skulle selvsagt være to - og gerne tre - i finalen. Så ærlige må vi være. Vi har haft nogle dumme dage før OL og ikke nogen god opladning, så jeg håber og tror, at det her gør os skarpe, og at vi kommer stærkere ud til resten af mesterskabet,« siger Pål Golberg til VG.