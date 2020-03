USA's OL-hold, der sender flere atleter end noget andet land, mener ikke, det kan træne ordentligt.

USA's Olympiske og Paralympiske Komité (USOPC) vil have sommer-OL i Tokyo udskudt grundet coronaviruspandemien.

Det oplyser komitéerne i en samlet pressemeddelelse mandag aften lokal tid ifølge mediet USA Today.

I meddelelsen henviser USOPC's bestyrelsesformand, Susanne Lyons, og administrerende direktør Sarah Hirshland til de amerikanske atleters ønske.

I en spørgeskemaundersøgelse, der blev sendt til omkring 4000 amerikanske atleter i weekenden, har knap 65 procent svaret, at deres mulighed for at træne har været hårdt ramt af restriktionerne skabt af coronavirusudbruddet i USA.

Adspurgt om de mente, at OL kunne udføres med lige vilkår for alle, svarede 68 procent nej.

Meddelelsen lægger yderligere pres på Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og Japan som arrangør af sommer-OL i Tokyo.

USA sender flere atleter af sted til OL end noget andet land.

Derudover er de amerikanske selskaber Coca Cola og Visa OL's største sponsorer.

- Vores vigtigste konklusion fra atleternes svar er, at selv om sundhedsfaren kunne blive mindre til sommer, vil problemerne med de store forstyrrelser i træning, dopingkontrol og kvalifikationerne være umulige at løse tilfredsstillende, skriver komitéen.

- Derfor er det tydeligere end nogensinde, at vejen mod en udskydelse er den mest lovende, og vi opfordrer IOC til at gøre alle de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at OL bliver afholdt under sikre og retfærdige forhold for alle.

Søndag aften annoncerede IOC-formand Thomas Bach, at en udskydelse af OL er en mulighed. Der træffes en beslutning inden for fire uger.

Natten til mandag dansk tid meldte Canada ud som det første land, at det ikke vil deltage i sommer-OL, hvis det afholdes i juli.

Ifølge det japanske medie Sankei er IOC og Japans regering i forhandlinger om en udskydelse.

Thomas Bach og Japans premierminister, Shinzo Abe, skal mødes tirsdag, skriver Reuters.

/ritzau/