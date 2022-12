Lyt til artiklen

USA har vendt 180 grader i spørgsmålet om at tillade russiske atleter til OL.

Tidligere sagde den amerikanske komite klart nej til at lade russiske og belarussiske udøvere deltage ved OL i 2024 - selv hvis de som tidligere deltog under 'neutralt flag' - men nu er talen en anden, selvom russernes krigsførsel i Ukraine ikke er stoppet.

»Selvom det her efterlader en dårlig smag i munden, og det ser ud til, at vi giver op på dette spørgsmål, er det af allerstørste betydning for den olympiske bevægelse. Vi står stadig stærkt side om side med det ukrainske folk og ukrainske atleter,« sagde udvalgsformand Susanne Lyons om kovendingen til Wall Street Journal .

USA ønsker, at russerne ikke må stille op i de russiske farver, hvilket dog er en skærpelse af de restriktioner, som de russiske atleter tidligere har været underlagt.

Den Russiske Olympiske Komites hold gik således ind til åbningsceremonien ved OL i Japan. Foto: Michael Kappeler Vis mere Den Russiske Olympiske Komites hold gik således ind til åbningsceremonien ved OL i Japan. Foto: Michael Kappeler

I Finland er vreden vakt.

»Den barske virkelighed må være, at den russiske præsident Vladimir Putin kan affyre atomvåben mod Ukraine og stadig have russiske atleter på startlinjen i Paris,« skriver den finske klummeskribent Juha Hiitäla i Ilta-Sanomat.

»Hvis russiske atleter kommer til OL, må Finland trække sig tilbage og boykotte legene i Paris.«

