USA fraråder alle rejser til Japan på grund af risikoen for at blive smittet med coronavirus.

Det sker, blot to måneder inden at OL i den japanske hovedstad, Tokyo, står til at begynde.

Ligesom i Danmark udsteder udenrigsministeriet i USA rejsevejledninger. I den står der, at Japan udgør det højeste risikoniveau baseret på anbefalinger fra USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC).

- Rejsende bør undgå alle rejser til Japan, lyder det i CDC's advarsel, der er blevet offentliggjort mandag lokal tid.

- På grund af den nuværende situation i Japan kan selv fuldt vaccinerede rejsende være i fare for at få og sprede coronavarianter, står der videre.

USA klassificerer 80 procent af verdens nationer som højrisikolande.

USA's Olympiske og Paralympiske Komité (USOPC) skriver i en erklæring ifølge Reuters, at den er overbevist om, at amerikanske atleter og personale fortsat vil kunne deltage i sommerens OL trods den nye rejsevejledning.

I Danmark har udenrigsministeriet farvet Japan orange. Det betyder, at alle ikke-nødvendige rejser frarådes. Det samme gælder for en masse andre lande.

Japan ophævede en national undtagelsestilstand i marts, og siden er antallet af coronatilfælde steget fra omkring 1000 smittede om dagen til over 6000 smittede om dagen.

Mangel på sundhedspersonale og sprøjter har ført til, at kun to procent af den japanske befolkning har modtaget mindst et stik med en coronavaccine.

Der er fortsat stor modstand i den japanske befolkning mod at afholde OL i Tokyo.

En meningsmåling i sidste uge viste, at 83 procent af befolkningen er imod afholdelsen af OL denne sommer.

En forening, der repræsenterer 6000 læger i Tokyo, har desuden sagt, at den vil have Japans regering til at sætte en stopper for OL.

OL i Tokyo, der blev aflyst sidste sommer på grund af pandemien, skal foregå fra 23. juli til 8. august.

/ritzau/dpa