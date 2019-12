Cathrine Dufour er en af Danmarks dygtigste dressurryttere.

Så dygtig, at hun i starten af december slog dansk rekord med en pointscore på 89,455 og gav bagben, eller -hjul, til den tyske legende Isabell Werth.

Men uden for dressurbanen skinner solen også på den 27-årige stjernerytter. Hun bekræfter nemlig til Se & Hør, at hun igen har fundet kærligheden - uden dog at sætte ord på, hvem den heldige er.

Cathrine Dufour har tidligere dannet par med dressurrytteren Katrine Hedeman.

Vis dette opslag på Instagram Life is so much funnier when being together thank you for making me laugh a little louder, smile a little brighter & live a little better @rasminelaudrup. #strongertogether #twoisbetterthanone #bestie #smile #thankful Et opslag delt af Dufour Dressage (@cathrinedufour) den 19. Dec, 2019 kl. 12.17 PST

Og da hun i de seneste uger lagde forskellige billeder op med sin gode veninde Rasmine Laudrup, skulle hun pludselig også svare på romantiske rygter om de to.

»Når man er gået fra sin kæreste, så er det nok bare meget naturligt for mange at tro, at når man er veninder med en, så er man det samme. Så det er jo bare en del af det, når jeg deler ud af mit liv på Instagram. Det er en bagside af medaljen, men jeg ser ikke noget negativt i det,« sagde Dufour til B.T.

Men hvem den nye kæreste er, må tiden altså vise, og imens kan Cathrine Dufour koncentrere sig om at gøre sig klar til OL.

Her har hun da også store forventninger til sig selv.

Foto: TT NEWS AGENCY Vis mere Foto: TT NEWS AGENCY

For med sin score på næsten 90, som hun hentede i starten af december, var hun så tæt på at ride sig direkte ind i historiebøgerne.

Det kan tælles på en hånd, hvor mange dressurryttere, der nået op på den sjove side af 90, men det blev altså ved lige ved og næsten for Dufour.

Det ændrer ikke på, at hun efter en rigtig god periode også selv har sat forventningerne op til sommeren i Tokyo.

Hun drømmer nemlig om medaljer til OL, har hun fortalt DR.