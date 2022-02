Kvindernes ti km skiskydning fik en meget dramatisk afslutning, da norske Ingrid Landmark Tandrevold kollapsede fuldstændig på den sidste kilometer.

Den norske stjerne lå ellers til at få en bronzemedalje, men hun gik helt i stå og endte med at kaste sig udmattet over målstregen.

Og de uhyggelige billeder gjorde stort indtryk på Kristian Wulff, som kommenterede løbet for TV 2.

»Nej, nej, nej … Tandrevold er jo ramt. Det er så forfærdeligt. Nej, nej, nej …,« sagde skiskydningseksperten blandt andet i kommenteringen.

Nogle af kollegerne hjalp den kollapsede Tandrevold, da hun var kommet over målstregen. Foto: MARTIN DIVISEK Vis mere Nogle af kollegerne hjalp den kollapsede Tandrevold, da hun var kommet over målstregen. Foto: MARTIN DIVISEK

Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Foto: HANNAH MCKAY

En liggende Ingrid Landmark Tandrevold modtog behandling i målområdet, mens konkurrenterne én efter én krydsede målstregen. Også nogle af konkurrenterne illede til for at hjælpe den kollapsede nordmand, som endte på en 14.-plads.

Og Ingrid Landmark Tandrevolds kollaps lagde en dæmper på glæden hos nordmændene, som ellers vandt guld og bronze.

Det forklarer Norges landsholdschef, Per Arne Botnan, til TV 2 Norge.

»Jeg ved ikke andet, end at hun er vågen. Lægerne tager hånd om hende. Det lægger lidt et låg på guld- og bronzefejringen. Jeg stod på den sidste post, og hun så helt færdig ud. Det stoppede helt på det flade stykke,« siger den norske landsholdschef.

Det er anden gang til dette OL, at Ingrid Landmark Tandrevold kollapser. Det skete også fredag på sprintdistancen.

Her fortalte hovedpersonen selv - da hun efterfølgende var kommet til sig selv - at hun ikke kunne huske den sidste skydning.

»Jeg er utroligt glad for skydningen og gennemfører som planlagt. Men jeg går lidt kold, og det bliver virkelig tungt til sidst. Egentlig allerede inden den stående skydning. Jeg forstår ikke helt, hvordan det skete, at jeg ramte alle fem skud,« sagde Tandrevold til TV 2 Norge og tilføjede:

»Det må være noget, der sidder på rygraden, for jeg kan ikke huske, at det skete.«