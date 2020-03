Senest to måneder før OL-åbningen bør atleterne vide, om de skal til OL eller ej, siger tysk idrætschef.

24. maj.

Det bør være skæringsdatoen for at finde ud af, om OL i Tokyo kan afvikles som planlagt. Det mener i hvert fald chefen for Tysklands Olympiske Komité, Alfons Hörmann.

Det er den globale spredning af coronavirus, der har bragt usikkerhed om afviklingen af OL, og atleter bør minimum have to måneders varsel før OL-åbningsceremonien, siger den tyske idrætschef i Sportschau på tv-stationen ARD ifølge dpa.

Han giver også udtryk for, at en endelig beslutning ikke skal forhastes, da situationen udvikler sig dag for dag.

- Det er ikke muligt at få klarhed i løbet af de næste par dage. Frem for alt er verdensbefolkningens helbred førsteprioritet. Det handler om menneskehedens overlevelse, ikke om guld, sølv og bronze, siger han.

I lighed med en række andre idrætsbosser vil han blive klogere tirsdag, hvor Den Internationale Olympiske Komité (IOC) vil give en OL-status på et krisemøde.

I fredags lød det fra de japanske arrangører, at der ikke var overvejelser om at aflyse eller udskyde legene, mens IOC stort set har lagt beslutningen i armene på Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Fra tysk side er man tryg ved at lade IOC og WHO tage beslutningen.

- Spekulationer hjælper os ikke på nuværende tidspunkt. Vi må stole på IOC, som arbejder tæt sammen med WHO, siger Alfons Hörmann.

/ritzau/