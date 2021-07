De fleste deltagere ved OL i Tokyo har skullet forholde sig til en lang række uforudsete ting op til legene på grund af coronapandemien.

Det er dog de færreste, der har skullet forholde sig til farlige vejrfænomener – men det har de danske håndboldherrer været nødt til.

Det fortalte Nikolaj Jacobsen på et pressemøde torsdag formiddag japansk tid.

Her kunne landstræneren berette, at en tyfon havde tvunget landsholdet til at ændre rejseplaner.

Foto: Liselotte Sabroe

Landsholdet ankom allerede i sidste uge til Japan for at afvikle den sidste del af træningslejren på øen Okinawa, så man kunne vænne sig til tidsforskellen og være optimalt forberedt.

Men de danske verdensmestre måtte altså forlade øen før planlagt.

»Vi skulle have fløjet til Tokyo onsdag, men fordi der lå en tyfon ude over Okinawa, og man ikke kendte omstændighederne helt præcist, så valgte de at lukke lufthavnen tirsdag kl. 15. Så vi nåede lige at snige os ud der kl. 12.15, så vi kunne nå at komme afsted, for ellers var risikoen, at vi faktisk først kunne være fløjet herop (til Tokyo, red.) i morgen fredag,« forklarer Nikolaj Jacobsen.

Den danske landstræner, der er til OL for første gang, forklarer dog, at det hele forløb ganske udramatisk, og at han er tilfreds med, at de har fået en ekstra dag i den japanske hovedstad.

Mikkel Hansen og co. spiller den første kamp ved OL lørdag. Foto: Henning Bagger

»Det er lidt held i uheld, at vi kom op en dag før. For der er meget, man lige skal have styr på og vænne sig til i forhold til at få en hverdag i OL-byen. Så jeg er egentlig glad for, at vi kom en dag tidligere,« siger Nikolaj Jacobsen.

De danske guldfavoritter har allerede været i aktion i den olympiske håndboldhal Yoyogi National Stadium. Det skete onsdag aften, hvor Mikkel Hansen & co. mødte Frankrig i en uofficiel landskamp, som danskerne vandt 33-28.

Landsholdet spiller den første OL-kamp på lørdag, hvor modstanderen er de japanske værter.

Derudover er Danmark i pulje med Sverige, Portugal, Bahrain og Egypten.