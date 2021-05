Sportsværten Morten Ankerdal har en klar holdning til vaccinedebatten i Danmark. Han mener vores OL-atleter skal foran i køen inden legene i Tokyo til sommer.

Det har den 47-årige TV 2 Sport-vært gjort klart på Facebook søndag formiddag.

'De bliver hyldet, når de henter medaljer hjem til vores lille land. Nu står de på tærsklen til et nyt OL. Corona er stadig en stor udfordring, men vi vil ikke vaccinere dem, selv om flere af deres konkurrenter er blevet det,' skriver han og fortsætter:

'Det drejer sig om færre end 150 mennesker. Det vil betyde, at nogle få danskere får rykket deres vaccinationstid fra formiddag til eftermiddag. Alle der kender til elitesport ved, hvor meget den gode forberedelse betyder for præstationen.'

TV 2 Sport-værten Morten Ankerdal. Foto: Søren Bidstrup Vis mere TV 2 Sport-værten Morten Ankerdal. Foto: Søren Bidstrup

Morten Ankerdals kollega Camilla Martin fra TV 3 Sport håber ligeledes på en vaccine til atleter. Hun sætter også ord på, hvordan hun selv ville have det, hvis hun stadig var aktiv.

'Jeg har deltaget i fire OL for længe siden. Det her er på mange måder en svær diskussion. Skal OL atleterne foran i køen ift. vacciner,' står der eksempelvis i et Instagram-opslag.

'Jeg kan hvert fald sige så meget, at jeg havde været grædefærdig, hvis det jeg havde kæmpet for så lang tid og også drømt at kunne deltage i på Danmarks vegne pludselig blev usikkert uden en vaccine.'

Morten Ankerdal skriver afsluttende i sit opslag, at vi skal have muligheden for at samles om vores atleter til sommer.

'Hvor går grænsen vil nogen spørge? For mig ved OL der er hver fjerde år. For flere af deltagerne er det kulminationen på deres idrætskarriere. Og for os herhjemme muligheden for at samles og mærke stoltheden over vores lille land.'

Og 47-årige Camilla Martin er helt på linje med sin mandlige kollega.

'Jeg ved også at alle de politikere, kongelige og andre betydningsfulde mennesker, jeg har hilst på under de OL’er, jeg har deltaget i har været stolte og utrolige ydmyge omkring os og vores præstationer. Jeg håber, at atleterne får vaccinen, og jeg glæder mig til at sport igen samler os til OL, som det gør til EM i fodbold lige om lidt.'

Hvis alt går efter planen afvikles OL i Tokyo i Japan fra den 23. juli til den 8. august senere på året.