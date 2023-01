Lyt til artiklen

Når danskerne de næste ti år skal se OL i fjernsynet, så kommer det til at foregå på DR's og TV 2's kanaler.

De danske sportsfans er nu sikre på at kunne se både vinter- og sommer-OL på dansk tv de kommende ti år.

TV 2 og DR oplyser i hver sin pressemeddelelse, at man har forhandlet en aftale hjem, så de to stationer kan vise både sommer- og vinter-OL på dansk tv frem til og med legene i 2032.

European Broadcasting Union (EBU), som DR og TV 2 er en del af, har sammen med Discovery sikret sig rettighederne til de olympiske lege frem til og med sommer-OL i 2032.

Næste sommers OL i Paris er allerede sikret hos de to danske stationer.

- OL er en af de allerstørste events i verden, og derfor glæder det mig naturligvis, at vi på TV 2 har sikret os rettighederne til yderligere fire udgaver af denne store sportsevent helt frem til og med 2032, siger Frederik Lauesen, sportschef på TV 2.

Karsten Dyhrberg Nielsen, der er direktør for Bruger, Marked og Publicering i DR, er også begejstret for aftalen.

- På danskernes vegne er jeg utrolig glad for, at det er lykkedes os at få rettighederne til verdens suverænt største sportsbegivenhed, siger han i en pressemeddelelse.

- I Tokyo sidste år så vi, hvordan de olympiske lege med deltagelse af mange danske atleter er en af de sportsbegivenheder, der for alvor kan samle os og binde os sammen som nation.

Aftalen betyder, at DR og TV 2 sammen kan vise vinter-OL i 2026 fra Italien, sommer-OL i 2028 USA, vinter-OL i 2030 fra en endnu ikke besluttet lokation samt sommer-OL 2032 i Australien.

/ritzau/