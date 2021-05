»Jeg regner selv med at skulle derover, og selvom jeg har været i Danmark siden januar, så følger jeg situationen tæt hjemmefra.«

Asger Røjle Christensen, journalist og tidligere korrespondent i Japan for DR, regner stærkt med, at OL i Tokyo fortsat bliver en realitet.

Det gør han, selvom japanerne er gået i gaderne for at protestere mod, at de olympiske lege bliver afholdt under coronapandemien. Nu melder også 6.000 japanske læger, at OL bør skrottes. Men de får næppe deres ønske opfyldt.

»Jeg tror ikke på, at det bliver aflyst. Det ville kun ske, hvis blandt andet den indiske coronavariant går amok i Japan. Så ender det med at blive en helt ny situation i landet. Ellers mener jeg bestemt, at de japanske myndigheder er indstillet på at køre det igennem. Der er allerede blevet indført meget barske restriktioner i forvejen for alle de tilrejsende for at forhindre smittespredning,« fortæller Asger Røjle Christensen.

Security personnel stand guard near the Olympic rings monument during a rally by anti-Olympics protesters outside the Japanese Olympic Committee headquarters, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Tokyo, Japan May 18, 2021. REUTERS/Issei Kato Foto: ISSEI KATO Vis mere Security personnel stand guard near the Olympic rings monument during a rally by anti-Olympics protesters outside the Japanese Olympic Committee headquarters, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Tokyo, Japan May 18, 2021. REUTERS/Issei Kato Foto: ISSEI KATO

Ifølge Asger Røjle Christensen er det, fordi smittetallene ikke falder, at mange japanere er bekymrede.

»Vi er kommet tættere på de olympiske lege, og smittetallet er ikke faldende. Så det er derfor, at befolkningen er begyndt at røre på sig. Man har den nervøse befolkning lige uden for døren. Folk er skeptiske og bekymrede, men flertallet er ikke så aktive og ude at demonstrere mod OL.«

»Den japanske regering har forpligtet sig til, at OL skal afholdes, og IOC vil fortsat gerne have, at man gennemfører.«

Foto: NAOKI OGURA Vis mere Foto: NAOKI OGURA

»Derudover har den japanske regering og IOC lovet, at deltagere, trænere, medier og så videre bliver holdt inde i en coronaboble og vil være fuldstændig afskåret fra resten af befolkningen,« fortsætter Asger Røjle Christensen.

Der kan også gå valgkamp i den. Inden længe skal der være valg i Japan, og her kan afviklingen eller aflysningen af OL spille en vigtig rolle. Japans næstøverste leder, Toshihiro Nikai, har selv sagt, at en aflysning er en reel mulighed, mens premierministeren har sagt det modsatte.

»Man kan i sidste ende skyde skylden på den nuværende premierminister og sige, at det var hans beslutning. Samtidig med at man sender et signal om, at man kan godt afholde legene sikkert og forsvarligt til resten af verden,« slutter Asger Røjle Christensen