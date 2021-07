'Jeg kender mig selv, og jeg ved, at jeg ikke kan være den person, som folk fortjener at se konkurrere.'

Ordene kommer fra den australske basketballstjerne Liz Cambage, der fredag har meddelt, at hun ikke kommer til at deltage ved OL, der starter i næste uge.

Det skriver hun i et hudløst ærligt opslag på Instagram, som du kan se nederst i artiklen.

'Alle, der kender mig, ved, at min største drøm er at vinde OL-guld, men atleter, der er med ved legene, skal også være helt klar både mentalt og fysisk, og dér er jeg ikke i øjeblikket,' skriver den 29-årige australier i opslaget.

Liz Cambage fortæller videre, at hun den seneste tid har kæmpet med sit mentale helbred, og med udsigten til at skulle være en del af corona-boblen i Tokyo uden familie, venner eller fans, må hun melde fra.

'Det er frygtindgydende for mig, og den seneste måned har jeg haft panikanfald samt haft svært ved at sove og spise mad,' skriver hun videre.

Stjernen forklarer ligeledes, at hun dagligt tager medicin for at få styr på den angst, hun er blevet ramt af den seneste tid.

Og derfor er en OL-arena ikke det bedste sted for hende lige nu, lyder det:

'Jeg er nødt til at passe på mig selv fysisk og mentalt, og derfor knuser det mit hjerte, at jeg må melde fra til OL, men det er det bedste for alle.'

Liz Cambage spiller til daglig i den bedste kvindelige basketballrække i USA, WNBA, for Las Vegas Aces.

Ved OL i 2012 i London vandt hun bronze med det australske landshold.