Et olympisk stadion med plads til 60.000 tilskuere er officielt blevet færdigt i Tokyo.

Med knap otte måneder til åbningsceremonien ved OL i Tokyo er Tokyo's National Stadium blevet færdigt.

Lørdag blev det nye stadion med plads til 60.000 tilskuere officielt stemplet som færdigbygget og overdraget til ejerne.

- Vi er meget tilfredse med, at konstruktionen af det nye stadion, der er et vigtigt symbol for OL i Tokyo 2020, er færdig. Det får os til at indse, hvor tæt vi er på sommerlegene, siger Toshiro Muto, som er formand for Tokyo 2020, i en udtalelse.

- Vi ser frem til at se atleter fra hele verden marchere ind på det nye stadion til åbningsceremonien.

Stadionet stod egentlig færdig tidligere i november, men lørdag var udvalgt som den officielle dato for færdiggørelsen.

Byggeriet begyndte i december 2016. Det var forsinket, fordi det oprindelige design blev droppet. Forsinkelsen betød, at det ikke dannede ramme om kampe ved VM i rugby, som det ellers var planlagt.

Det har kostet mere end 8,5 milliarder kroner at bygge.

21. december bliver det indviet, mens der første gang afholdes et sportsarrangement på det nationale stadion, når finalen i fodboldturneringen Emperor's Cup spilles på banen 1. januar i det nye år.

Under OL skal der både afholdes atletikkonkurrencer og fodboldkampe på det nye stadion.

/ritzau/Reuters