47-30! De danske håndboldherrer knuste de japanske værter i OL-åbningen og fik en perfekt start på titelforsvaret i Tokyo.

Japan drillede ellers Danmark, da de to nationer mødtes til VM i januar, og derfor gik det lettere i lørdagens kamp, end landstræner Nikolaj Jacobsen havde forventet.

Det indrømmende han, da han mødte de danske journalister – på behørig afstand – i en afkrog af Yoyogi National Stadium.

»Ja, det gjorde det selvfølgelig. Der er ingen tvivl om – med VM in mente – at vi i hvert fald havde regnet med, at de kunne byde os mere modstand. Det tror jeg også, de havde gjort. Men kommer du bagud 5-0 og 9-1, så tager det pusten af mange hold. Så er det ikke lige så nemt at komme tilbage,« sagde Nikolaj Jacobsen og tilføjede:

»Men også stor cadeau til vores hold at være klar fra start af og komme godt ind i OL.«

Hvad var du mest tilfreds med i dag?

»Jamen det hele jo … Vi dækker fremragende op. Der er fart på kontrafasen – Mikkel, Lasse og Mathias spiller det godt Angrebsmæssigt sidder der også godt med Mathias, Jakob og Mikkel. Og jeg synes også, at da Mads kommer ind, kommer der fin timing i tingene. Og så er det glædeligt at se, at vi får mere stregspil med, som vi ikke har haft i de to seneste træningskampe.«

Som træner kan man dog som regel også godt finde en lille sten i træskoen, og det kunne Nikolaj Jacobsen da også trods den danske legestue på halgulvet.

»I første halvleg brænder vi lidt for mange åbne chancer. Og defensivt synes jeg, at vi i anden halvleg laver nogle af de samme fejl. Det irriterer mig, når man laver fejl – én gang er okay, men så skal man ikke lave den to gange. Der er nogle gange, hvor vi bliver lidt for defensiv på deres skytte, og så irriterer det mig også, at vi specielt i første halvleg får for mange afslutninger på ydersiden af backs i syv-mod-seks. Mere er der ikke at sige … Det er svært at være sådan rigtig utilfreds,« sagde landstræneren med det, der lignede et smil inde bag det hvide mundbind.

Danmark skal igen i aktion på mandag, hvor Egypten venter i den anden kamp i det indledende gruppespil.