Abdi Ulad og Thijs Nijhuis er officielt udtaget til OL i Tokyo næste år, oplyser DIF og Team Danmark.

De to danske maratonløbere Abdi Ulad og Thijs Nijhuis er officielt udtaget til OL i Tokyo i 2021.

Det meddeler Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark i en pressemeddelelse fredag.

Begge har løbet de 42,195 kilometer på under 2 timer, 11 minutter og 30 sekunder, der er den internationale kravtid for OL-deltagelse.

Søren Simonsen, der er chef de mission for det danske OL-hold, ser frem til at følge de to under OL om lidt over et år.

- Jeg er meget glad for, at vi både får Abdi Ulad og Thijs Nijhuis med til OL og håber, at både konkurrencen og samarbejdet mellem de to kan skærpe dem, så de løber deres livs maraton i sommeren 2021.

På grund af varmen og fugtigheden i Tokyo skal maratondistancerne løbes i det noget køligere Sapporo, som ligger 800 kilometer fra den japanske hovedstad.

- Derfor arbejder vi nu på, hvordan vi kan skabe de helt rigtige og optimale OL-betingelser for de to løbere, når nu de ikke bor sammen med resten af den danske OL-delegation i Tokyo, udtaler Søren Simonsen i pressemeddelelsen.

I forhold til OL i 2016 i Rio er tidskravet til den ikoniske distance skærpet med over syv minutter.

Den 27-årige Thijs Nijhuis, der er født i Holland, men opvokset i Danmark, klarede kravet i slutningen af februar, da han gennemførte et maraton i spanske Sevilla på 2 timer, 10 minutter og 57 sekunder.

Kun den afdøde Henrik Jørgensen har løbet hurtigere. Hans danske rekord på distancen er 2 timer, 9 minutter og 43 sekunder.

OL skulle have fundet sted denne sommer, men den store begivenhed blev udskudt på grund af coronavirusudbruddet.

/ritzau/