Den tidligere verdensmester og OL-bronzevinder Olha Saladukha er bestemt ikke tilfreds med Thomas Bach, der er præsident i Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

IOC mener nemlig, at russiske og hviderussiske atleter skal have lov at være med til OL under neutralt flag, fordi OL skal være apolitisk og snarere være et organ, der forener verden gennem sport.

Det er den ukrainske stangspringer bestemt ikke enig i.

Hun mener, at IOC-præsidenten bør tænke over, hvad der skete med Tyskland efter Anden Verdenskrig.

»Efter Anden Verdenskrig blev Tyskland udelukket fra OL. Efter den ondskab var det svært for verden at reagere anderledes,« siger Olha Saladukha i et interview med nyhedsbureauet AFP ifølge VG.

»Vi ser det samme nu, specielt fordi krigen stadig er i gang,« fortsætter hun.

Olha Saladukha fortæller, at hun godt forstår logikken i at have så mange deltagere med ved OL som muligt.

Men det er samtidig umuligt at støtte op om, fordi der er så mange mennesker, der dør hver dag, og så mange byer, der bliver ødelagte.

»Flere hundrede (russiske, red.) atleter har udtrykt deres støtte til krigen mod Ukraine, men ingen er gået imod den. Er det så rimeligt at lade russere konkurrere, selv under neutralt flag?« spørger Olha Saladukha.