Laser Radial-sejleren Anne-Marie Rindom og windsurferen Lærke Buhl-Hansen er udtaget til sommer-OL i Tokyo 2021.

Det oplyser Danmarks Idrætsforbund i en pressemeddelelse.

De to tilslutter sig dermed 49'er-båden med Jonas Warrer og Jakob Precht, 49'er FX-båden med Ida Marie Baad og Marie Thusgaard samt Nacra 17-båden med Lin Ea Cenholt og Christian Peter Lübeck, der alle blev udtaget i marts.

Det bliver Anne-Marie Rindoms tredje OL i træk.

- Det er dejligt, at min OL-udtagelse nu er på plads. Corona har jo gjort det hele lidt anderledes, men det ødelægger ikke min følelse af at være enormt glad for nu at være udtaget til OL i Tokyo, siger hun i pressemeddelelsen.

Sommer-OL i Tokyo skulle have fundet sted i august i år, men blev udskudt grundet den verserende coronaviruspandemi.

Den erfarne Laser Radial-sejler vandt bronze ved sommer-OL i Rio de Janeiro, Brasilien, i 2016.

