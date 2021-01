OL-modviljen vokser i den japanske befolkning, som mener, at legene skal udskydes eller aflyses.

En af topfigurerne i planlægningen af OL i London i 2012 ville ikke sætte næsen op efter et OL i Tokyo i 2021.

I et radiointerview med BBC fortæller Keith Mills, der var viceformand for en organisation, som stod for planlægningen af OL i London, at han ville begynde at planlægge en aflysning af Tokyo-OL.

Sommerlegene skal efter planen finde sted i perioden juli til august i år.

Men Mills ser det som usandsynligt, at legene kommer til at finde sted.

- Hvis jeg var arrangør af OL i Tokyo, og det er jeg heldigvis ikke, så ville jeg begynde at planlægge en aflysning, siger Mills, der var viceformand for London Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games (Locog).

- Jeg er sikker på, at de har planer om en aflysning. Men jeg tror, at de vil vente til allersidste øjeblik, hvis nu situationen skulle forbedre sig drastisk, og hvis vaccineudrulningen tager fart.

- Det er en svær beslutning, og jeg ville ikke ønske at være i deres sted.

I Japan vokser befolkningens modvilje mod et OL i 2021.

Landet kæmper med en stigning i antallet af coronatilfælde, men premierminister Yoshihide Suga lovede mandag, at OL-forberedelserne fortsætter som hidtil.

Nylige meningsmålinger viser, at næsten 80 procent af japanere mener, at OL enten bør udskydes igen eller aflyses helt.

OL i Tokyo skulle oprindelig være afviklet i sommeren 2020.

/ritzau/Reuters