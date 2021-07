Sverri Nielsen var fuldstændig knust, da han mødte journalisterne efter sin skuffende fjerdeplads i OL-finalen.

Han lod tårerne få frit løb og mere end antydede et karrierestop.

»Det var nok det. Det tror jeg.«



»Nu skal man ikke sige, jeg ikke får lyst om et par år. Men jeg var sådan ret afklaret med, at det her var det sidste. Jeg er ikke villig til at gå længere end det her, og kroppen er også lidt presset. Så ja... Det er bare en beslutning, jeg har taget,« sagde Sverri Nielsen med tårer i øjnene.



Så der bliver heller ikke mere EM eller VM?



»Nej, det tror jeg ikke. Det er en mærkelig måde at slutte det af på. Men jeg har gjort, hvad jeg kunne,« sagde en knust Sverri Nielsen.

