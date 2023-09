»Det er som et mareridt,« siger Evelina Lundmark.

Hun er søster til den svenske OL-deltager Micael Lundmark, der filmede en saltomortale fra en bro og dernæst forsvandt sportløst foran sine venner.

Tre måneder senere blev han fundet død som kun 36-årig.

Lundmark begyndte at stå på snowboard, da han var seks år gammel, fik sin første kontrakt som 11-årig, og da han blev 16 var han til sin første World Cup.

Han sprang ud fra Västerbron i Stockholm. Foto: Maja Suslin/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Han sprang ud fra Västerbron i Stockholm. Foto: Maja Suslin/AFP/Ritzau Scanpix

I 2006 var den 20-årige snowboarder med til OL i Torino, men her blev han skadet, og den trend fortsatte desværre for den talentfulde udøver.

I juni var han stødt på nogle venner, og her kom det på tale at hoppe i fra en bro i nærheden. Vennen Oscar forklarer til Expressen, at der nok var 20 meter ned til vandet, men med Lundmarks baggrund var det ikke usædvanligt, at han turde den slags, forklarede han.

Det var blevet mørkt.

»Der lød et helvedes brag, da han landede. Det lød som et brag. Efter hvad jeg så, var det ikke en ren landing, det var for mørkt, siger Oscar, der ringede 112.

Da han blev fundet, kunne han identificeres via sine tatoveringer.

»Det var svært og chokerende. Selvom vi havde forsøgt at forberede os på det, bliver det på en måde så endegyldigt. Det var forfærdeligt,« siger søsteren Evelina Lundmark.

»Det føles så frygteligt forfærdeligt. Hvordan fanden skal du begrave din lillebror?«

Hun føler, at han stadig er med dem på en eller anden facon.