Hvis du er skuffet over søndagens danske håndboldpræstation, så er du ikke den eneste.

For efter Danmarks nederlag til Sverige i den sidste gruppekamp, er det ikke ligefrem rosende ord, Nikolaj Jacobsens mandskab får med på vejen.

I hvert fald ikke øst for Øresund.

Her kommer den svenske håndboldekspert og tidligere kvindelandstræner Per Johansson nemlig med skarp kritik af Danmarks indsats mod viceverdensmestrene.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Danmark spiller som et feriehold. De tager slet ikke duellerne i forsvaret, og de er slet ikke ivrige i returløbet som tidligere set i turneringen. De virkede ikke interesserede,« siger han ifølge Expressen.

Samtidig lagde den danske landstræner, Nikolaj Jacobsen, da heller ikke skjul på, at søndagens indsats på ingen måde var godkendt.

Men at kalde Danmark for et 'feriehold' giver han dog ikke meget for.

»De kan sige, hvad de vil, i svensk tv. Det betyder ikke noget for mig,« siger han til samme medie.

53-årige Per Johansson. Foto: CHARLY TRIBALLEAU Vis mere 53-årige Per Johansson. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

Danmark tabte med 30-33 til Sverige, men trods nederlaget vinder de danske drenge alligevel puljen.

Det betyder, at landsholdet skal møde nummer fire fra den anden gruppe – vores norske naboer med superstjernen Sander Sagosen i front.

Mandag morgen kom der dog en god nyhed set med danske øjne, da Lasse Andersson netop er meldt klar til opgøret mod Norge.

Tirsdagens kvartfinale spilles kl. 10.00 dansk tid, og du kan som altid følge kampen live her på bt.dk.