Atleter kan få forbud mod at tage deres familier med til de olympiske lege i Tokyo til sommer.

Det antyder Tokyos OL-chef Seiko Hashimoto i et interview med det lokale japanske medie Mainichi Shimbun.

»Det er en chance, de måske kun får en gang i deres liv, så på et følelsesmæssigt plan vil jeg gerne have familier med, så de er i stand til at se med.«

»Men vi er nødt til at tænke på Japans sundhedssystem, så med et tungt hjerte er jeg nødt til at sige, at det bliver svært,« siger Hashimoto ifølge AFP i interviewet.

Afviklingen af OL under coronapandemien har været noget, der er blevet diskuteret flittigt de seneste mange uger - både om det overhovedet skal ske og i givet fald hvordan.

Tirsdag kom det så frem, at det med stor sandsynlighed bliver afviklet uden udenlandske tilskeure.

'Regeringen har besluttet, at det ikke er muligt at tage imod fans fra udlandet, fordi det japanske folk er bekymrede på grund af coronavirus, og det faktum at der er fundet flere smitsomme mutationer i mange lande, lyder det fra officials, der har delt oplysninger mod at være anonyme,' skrev det japanske medie Kyodo News.

Et OL uden tilskuere fra udlandet er netop en af de muligheder, der længe er blevet diskuteret.

»Vi vil rigtig gerne byde folk fra hele verden velkommen til et fyldt stadion, men medmindre vi er helt forberedte og den sundhedsmæssige situation i Japan er perfekt, vil det skabe store problemer med besøgende fra udlandet,« sagde Seiko Hashimoto, der er øverste chef for OL, i sidste uge.

De japanske værter skal efter planen afvikle det udskudte OL i Tokyo fra den 23. juli til den 8. august. Efterfølgende afvikles de paraolympiske lege, og her skulle samme krav om nul udenlandske tilskuere gælde.

Der skal senere i marts holdes et møde om afviklingen af OL med blandt andet Den Internationale Olympiske Komité, og når det er sket, skulle der komme en officiel udmelding om, hvordan det kommer til at foregå i forhold til tilskuere.