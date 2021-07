Tirsdag sendte én af verdens helt store stjerner for en kort stund chokbølger gennem OL-byen.

For den amerikanske gymnast Simone Biles har nemlig trukket sig fra holdkonkurrencen grundet en skade, som drillede hende allerede under opvarmningen.

Og i værste fald kan den 24-årige superstjerne være helt færdig ved OL.

'Simone Biles har trukket sig fra holdkonkurrencen af helbredsmæssige årsager. Hun vil blive overvåget dagligt i forhold til at kunne blive meldt klar til de kommende konkurrencer,' skriver det amerikanske forbund.

24-årige Simone Biles trak sig fra tirsdagens holdkonkurrence. Foto: LINDSEY WASSON

Efterfølgende er der dog opstået stor mystik om Simone Biles, for flere amerikanske journalister skriver lige nu på Twitter, at det var på grund af 'et mentalt problem', at Biles måtte trække sig.

Det skriver blandt andet NBC's Monica Alba:

'Det er er ikke skadesrelateret. Hendes træner sagde angiveligt, at der i stedet er tale om et mentalt problem.'

Selv om Simone Biles har trukket sig fra holdkonkurrencen, får hun dog stadig en sølvmedalje ud af sine anstrengelser.

For amerikanerne var nemlig det næstbedste hold. Guldet gik til det russiske hold, mens Storbritannien tog sig af bronzen.

Simone Biles var en af de helt store stjerner ved OL i 2016, da hun vandt fire guldmedaljer og en bronzemedalje.

Hun har stadig mulighed for at hive flere medaljer hjem til USA, når der skal dystes i de individuelle konkurrencer i Tokyo – hvis hun altså når at blive klar.

