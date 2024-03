Tror han selv på det?

Frankrigs præsident Emmanuel Macron vil have stoppet det, der ikke har kunnet stoppes i årevis, men får en grim afvisning af Rusland.

I et interview, som Reuters har gengivet, fortæller OL-værtslandets øverste leder, at de vil opfordre Rusland til at indgå en våbenhvile og indstille skydningen på de ukrainske slagmarker i den olympiske periode.

»Ja, vi vil bede om det,« siger Macron og slår på, at det er en del af den olympiske ånd.

Vladimir Putin og Maria Zakharova side om side. Foto: Alexei Druzhinin/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Vladimir Putin og Maria Zakharova side om side. Foto: Alexei Druzhinin/AP/Ritzau Scanpix

Umiddelbart lyder svaret ikke imødekommende.

Det russiske udenrigsministeriums talskvinde Maria Zakharova reagerede nemlig således på Macrons udtalelser denne søndag.

»Jeg har et modforslag til ham: Stop med at sende våben (til Ukraine, red.), der bruges til at dræbe civile, og stop med at sponsorere terrorisme,« siger hun ifølge Tass, der er et russisk statsmedie.

Hun foreslog ligeledes, at hMacron fremsatte et forslag om våbenhvile for parterne i konflikten i Mellemøsten.

OL løber fra 26. juli til 11. august, og de russiske atleter har fået adgang til legene, omend de ikke må bære landets farver eller høre nationalmelodien udner en medaljeceremoni.