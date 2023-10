Vladimir Putin mener, at Den Internationale Olympiske Komité (IOC) er skyldig i 'etnisk diskrimination'.

Men det er IOC-præsident Thomas Bach langt fra enig i.

Nu slår IOC tilbage og svarer Vladimir Putin igen ifølge VG.

Ordkrigen er bare seneste udvikling i sagen om, hvorvidt russiske atleter kan deltage ved OL i Paris i 2024.

IOC-præsident Thomas Bach svarer Putin igen. Foto: Indranil Mukherjee/AFP/Ritzau Scanpix

Torsdag langede Vladimir Putin fra en talerstol i byen Perm ud efter IOC.

»Takket være ledere af Den Internationale Olympiske Komité har vi fået at vide, at en invitation til legene ikke er en ubetinget rettighed for de bedste atleter, men et slags privilegium du ikke kan få baseret på resultater, men ved politiske gestus,« sagde Putin.

»Legene kan bruges som instrument for politisk pres mod mennesker, som intet har med politik at gøre, og som en grov – i realiteten racistisk, etnisk diskrimination,« fortsatte præsidenten.

Fredag svarede IOC så igen i en udtalelse.

»Deltagelse i De Olympiske Lege er på ingen måde en menneskeret. Vi afviser bestemt anklagerne om, at tiltagene er etnisk diskrimination,« skriver IOC.

Det har længe været diskuteret, hvorvidt russiske atleter kan få lov at stille op under neutralt flag ved OL i Paris.