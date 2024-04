Flere konkurrencer risikerer at blive udsat eller aflyst under OL i Paris. Mængden af colibakterier er 2,5 gange for højt til, at det er sikkert at svømme.

Det har været ulovligt at svømme i Seinen i 100 år, men der er brugt omkring 10 milliarder på at fjerne sundhedsfaren op til OL i Paris.

Et af selskaber, der hjælper arrangørerne med at monitorere niveauerne af bakterier i vandet, hedder Fluidion, og de har delt deres viden med NBC News.

De har fundet et forhøjet niveau af colibakterier – faktisk er det 2,5 gange højere end tilladt, hvis der skal kunne svømmes i det.

Triatleter har testet vandet i Paris. Foto: Emmanuel Dunand/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Triatleter har testet vandet i Paris. Foto: Emmanuel Dunand/AFP/Ritzau Scanpix

Direktøren Dan Angelescu fortæller, at der helst ikke skal komme for meget regn i perioden omkring OL.

Man kan sagtens svømme i vandet, men der kan opstå hudirritation eller det, der er værre.

»Man kan blive meget syg,« lyder det fra direktøren.

Tony Estanguet, formanden for Paris' Organisationskomité, har er meget sikker på, at Seinen vil være ren nok under OL, men maratonsvømning, triatlon og paratriatlon kan være i fare for at blive rykket eller aflyst.