Den 22-årige svømmer Signe Bro er en af dem, der skal repræsentere Danmark, når sommerens OL i Tokyo inden længe skydes i gang.

Men vejen dertil har været lang og ikke mindst hård.

Det fortæller den unge svømmer i et ærligt indslag på Discovery+.

I fire år havde Signe Bro trænet og kæmpet for at nå målet om at komme med til De Olympiske Lege, og glæden var derfor også stor, da det blev en realitet – hun havde svømmet under OL-tidskravet på 100 meter fri.

Signe Bro blev hårdt ramt, da alt det, hun havde trænet for, pludselig forsvandt. Foto: PATRICK B. KRAEMER

Men så kom beskeden. Coronanedlukningen startede, og alle svømmehaller lukkede ned. Muligheden for at træne var væk.

»Så knækker jeg fuldstændig sammen. Alle siger jo, at OL bliver udskudt. Jeg kan ikke forstå det, for jeg kan ikke forstå, hvordan sådan en stor ting kan blive udskudt? Det udskyder de jo ikke. Jeg har trænet til det her i fire år,« fortæller Signe Bro.

Den unge svømmer begyndte efterfølgende at sætte spørgsmålstegn ved det, som ellers fyldte alt i hendes liv.

»Jeg bliver meget, meget depressiv, og jeg lukker mig meget inde. Jeg får, hvad jeg helt sikker i dag vil kalde for en spiseforstyrrelse. Jeg kan simpelthen bare slet ikke få tingene til at hænge sammen. Alle de drømme og mål, som har været i mig, siden jeg var otte år, de er bare fejet væk,« fortæller hun og fortsætter:

Foto: PATRICK B. KRAEMER

»Jeg var endda helt ude i, om jeg overhovedet skal gøre det. Er det så det værd?«

Signe Bro besluttede at tale med sin træner om de tanker, hun havde. Og her gik det op for hende, hvorfor hun hver dag står op for at træne.

»Så siger han til mig: 'Du ved, lige når man hopper ned i vandet. Og bare lige sådan de første tre sekunder. Der er der bare helt stille. Der er det bare dig, der flyder gennem vandet. I lige de tre sekunder, der er der intet andet overhovedet, der betyder noget.' Det beskriver virkelig godt, hvad svømning er for mig.«

Signe Bro, der er lillesøster til den tidligere svømmer Sarah Bro, er én af i alt 11 danske svømmere, der skal til OL i Tokyo. Her stiller hun op i 100 meter fri samt 4x100 meter fri.

Også navne som Jeanette Ottesen, Pernille Blume og Emilie Beckmann er på listen, når det går løs i Japan.

OL starter 23. juli og slutter 8. august. Svømmedisciplinerne afvikles fra 24. juli til 1. august.