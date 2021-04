Sydkoreas hovedstad går efter at afholde OL i 2032 sammen med nordkoreanske Pyongyang.

Sydkoreanske Seoul vil afholde OL i 2032 med nordkoreanske Pyongyang.

Seoul har derfor indsendt et foreløbigt bud til Den Internationale Olympiske Komité (IOC) med de to byer som værter for sommerlegene, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, blev enige om at gå efter et fælles bud på legene i 2018.

Det skete, efter at landene havde tilsidesat deres anspændte forhold og stillet op under et fælles flag ved vinter-OL, som blev afholdt i sydkoreanske Pyeongchang.

De to nationer stillede også op med et fælles ishockeyland ved vinterlegene det år.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) meddelte i februar, at australske Brisbane er bedste bud på en vært for OL om 11 år.

Der er dog ikke truffet en endelig beslutning.

Ifølge Seoul er det syd- og nordkoreanske fællesbud ikke endeligt på plads, men der er indsendt et forslag med en vision om, at det kan være med til skabe fred nationerne imellem.

Seoul var også vært for sommer-OL i 1988.

Også tyske Rhine-Ruhr og Qatars hovedstad, Doha, har meldt sig på banen som potentielle værter for legene i 2032.

Til sommer skal OL afholdes i Tokyo i Japan.

/ritzau/