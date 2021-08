Sjældent. Historisk. Rørende.

Søndag udspillede der sig et helt særligt øjeblik, da guldet skulle uddeles i mændenes højdespringskonkurrence ved de olympiske lege i Tokyo. For da to atleter havde sprunget lige højt, skulle der ikke mere end ét nik til, før følelserne fik frit løb.

Efter to timers intens dyst og tre kiksede forsøg på de 2 meter og 39 centimeter fra både Mutaz Essa Barshim fra Qatar og italienske Gianmarco Tamberi blev de således kaldt til møde hos observatøren for konkurrencen.

Her blev de for rullende kameraer spurgt til, om de ville ud i et jump off i en direkte duel om OL-guldet. Se det historiske og rørende øjeblik i videoen øverst i artiklen.

Det hele endte i historiske billeder, da OL-guldet endte hos to atleter. Foto: CIRO FUSCO Vis mere Det hele endte i historiske billeder, da OL-guldet endte hos to atleter. Foto: CIRO FUSCO

Mutaz Essa Barshim spurgte prompte: »Kan vi få to gange guld?«

Her lød svaret fra observatøren, at det var muligt på betingelse af, at de kunne deles om titlen som olympisk mester.

Og så skete det. Nærmest inden observatøren havde talt færdig.

Der var end ikke brug for at snakke om det fra de to atleters side, der med det samme kiggede på hinanden og nikkede.

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL Vis mere Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL

De brød ud i vild og fuldstændig ukontrolleret jubel, mens de krammede hinanden. De havde skrevet OL-historie, og siden er øjeblikket gået viralt på de sociale medier.

Herefter fortsatte de den ekstatiske jubel hver for sig, og de gik ud til deres respektive trænere. Drømmen var gået i opfyldelse.

Det er første gang siden 1912, at to OL-atleter deler guldet i en atletikkonkurrence.

Efterfølgende var det derfor også to meget glade højdespringere, der gav et fælles sejrsinterview til discovery+.

Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Foto: HANNAH MCKAY

»Det er fantastisk. Vi har talt om det mange, mange gange. Vi er rigtig gode venner, og igennem mange år har vi sagt, at vi ville vinde sammen, og det skete,« sagde Gianmarco Tamberi, inden Mutaz Essa Barshim fortsatte:

»Vi har sagt det, men nu er det faktisk virkelighed. Haha!«

En OL-guldmedalje er endda ikke det eneste, de to nykårede vindere har tilfælles.

De har nemlig begge været igennem lange og alvorlige skadesforløb, der har betydet, at det er ekstra specielt at kunne stå på det øverste trin i Tokyo.

Foto: CHRISTIAN PETERSEN Vis mere Foto: CHRISTIAN PETERSEN

»Vi er gået igennem den samme skade, vi er gået igennem de samme problemer,« forklarede en både rørt og ovenud lykkelig italiener, mens han kiggede over på sin ven.

Guldvinderne satte til sidst også ord på øjeblikket, hvor de stod over for et valg om at skulle dyste om guldet eller dele det.

Et valg, der var nemt at træffe.

»Vi vidste det bare. Vi kiggede hinanden i øjnene, og vi forstod hinanden. Vi vidste det,« fortalte de nærmest i kor.