Det første salg af billetter til OL i Paris i 2024 er åbnet, og de heldige har gennem en lodtrækning fået lov at købe sig adgang til tilskuerrækkerne.

Men mange fans mener ikke, at 2024-legene lever op til sloganet ‘Games wide open’ – de åbne lege. Det er simpelthen for dyrt at købe billetter, især hvis hele familien skal med til Paris.

B.T. har haft adgang til det foreløbige billetsalg til OL, og mens der stadig kan erhverves nogenlunde billige billetter til uspecificerede fodboldkampe, er situationen en helt anden, hvis man eksempelvis vil på Stade de France og se atletik.

I første runde af billetsalget er det kun muligt at købe adgang til tre sessions ad gangen. Her er et priseksempel på en tilgængelig pakke:

5.000 kroner for aftensession til atletik på Stade de France

1.000 kroner for en håndboldkamp (eller to) i enten Paris eller Lille

1.700 kroner for en session på svømmestadionet Paris La Defense Arena

Altså løber en samlet pakke op i 30.800 for fire personer.

På Twitter deler flere danske OL-fans deres frustrationer.

»Det er jo ikke noget for en familie på fire. Det er ikke realistisk. Vi snakker altså ikke finaler og så videre, men blot en almindelig gruppekamp eller indledende runde.«

Hvis man vil opleve Ida Karstoft på atletikstadion i Paris, må man hoste op med cirka 5.000 kroner. Foto: WOLFGANG RATTAY Vis mere Hvis man vil opleve Ida Karstoft på atletikstadion i Paris, må man hoste op med cirka 5.000 kroner. Foto: WOLFGANG RATTAY

»Jeg gentænker lige OL … Havde regnet med at invitere familien derned. Wow.«

»Vi var også inde og kigge. Alle de billige var udsolgt. Synes også, det er for mange penge. Der skal jo transport + overnatning oveni.«

Modsat legene i Tokyo er Dansk Idræts Forbund til Paris 2024 ikke involveret i billetsalget.

Søren Simonsen, forbundets chef de mission for den danske delegation, har modtaget blandede signaler oven på åbningen af billetsalget.

Billetterne til Mathias Gidsel og landsholdets kampe ved OL i Paris 2024 kan erhverves for 1.000 kroner – kampprogrammet er dog først klar om et år, så man er ikke sikret billetter til Danmarks kampe, hvis man køber nu. Senere oprettes en byttebørs, så billethavere kan handle billetter med hinanden. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Billetterne til Mathias Gidsel og landsholdets kampe ved OL i Paris 2024 kan erhverves for 1.000 kroner – kampprogrammet er dog først klar om et år, så man er ikke sikret billetter til Danmarks kampe, hvis man køber nu. Senere oprettes en byttebørs, så billethavere kan handle billetter med hinanden. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi har hørt om nogen, der har fået gode billetter til billige penge, og andre, som slet ikke har kunnet finde noget relevant til overskuelige beløb til OL i Paris.«

Søren Simonsen hæfter sig ved, at der – trods de dyre billetpriser – også vil være mange gratis events under OL.

»For eksempel synes jeg, det er et fantastisk tiltag, at åbningsceremonien som noget helt nyt foregår på Seinen. Det betyder, at 600.000 mennesker kan overvære ceremonien gratis. Normalt er billetter til åbningsceremonien blandt de dyreste ved OL.«

OL-arrangørerne har lovet, at der i alt vil være en million billetter til salg til blot 24 euro. En del af disse vil blive frigivet i maj, når salgsrunden med enkeltbilletter bliver åbnet.