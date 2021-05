Hun har vundet individuel bronze ved både VM og OL.

Ja, Yuliya Stupak er en af Ruslands største langrendsstjerner. Men alligevel må hun finde sig i mange negative kommentarer på de sociale medier.

Når den 26-årige OL-medaljevinder smider letpåklædte billeder op på Instagram, får hun eksempelvis at vide, at hendes krop er for muskuløs.

Men det tager Yuliya Stupak meget roligt. Det skriver Dagbladet.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Yulia Stupak (Belorukova) (@yulia_belorukova)

»Jeg synes, det er sjovt og tænker ikke så meget over, hvad folk skriver. Jeg går forbi spejlet og tænker, at jeg ser fantastisk ud. Du skal være sikker i både hoved og krop,« lyder det eksempelvis.

Den russiske langrendsløber var ude af 2019/2020-sæsonen, fordi hun skulle være mor. I den forbindelse sagde hun til Dagbladet, at det er vigtigt at være stolt af sin krop.

Og hun har tidligere i et Instagram-opslag uddybet, hvor stolt hun er af den kvindelige krop.

'Den er stærk og unik. Og nu til dags bliver jeg mere og mere overbevist om det. Det betyder ingenting, om din røv ser ud på den ene eller anden måde. Jeg er taknemmelig over, at min krop er så stærk, at den tillod mig at bære et barn, vinde medaljer. Og nu vender den langsomt, men sikkert tilbage,' lyder det helt præcist.