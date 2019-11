Ruslands olympiske komité vil sætte alle sejl til for at sikre russisk deltagelse ved næste års OL i Tokyo.

Ruslands olympiske komité er klar til at gøre alt for at sikre, at landet får lov til at deltage ved næste års OL i Tokyo.

Det siger præsidenten for den russiske OL-komité, Stanislav Pozdnyakov, til det russiske nyhedsbureau RIA Novosti ifølge AFP.

- Vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt, for at sikre, at vores hold er i Tokyo under det russiske flag, siger Stanislav Pozdnyakov.

Han kan ikke se nogen hindring for, at størstedelen af de russiske atleter kan deltage ved legene i Japan.

Udtalelsen fra præsidenten kommer, efter at en komité under Det Internationale Antidopingagentur (Wada) mandag anbefalede en udelukkelse af Rusland fra alle større sportsbegivenheder i fire år.

Wada-komitéens anbefalinger kommer, fordi Rusland ifølge Wada i mange år har set stort på antidopingreglerne og fortsætter med at gøre det.

Det bliver også foreslået, at Rusland skal fratages værtskabet for alle de events, landet skulle afvikle i løbet af de næste fire år medmindre det af praktiske eller juridiske årsager er umuligt at flytte værtskabet til et andet land.

Onsdag slog både Wada og Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) fast, at Rusland ikke mister sit medværtskab af næste års EM-slutrunde. Her skal der spilles fire kampe i Sankt Petersborg.

Wada vil på et møde 9. december træffe en afgørelse om, hvorvidt og i hvilket omfang Rusland skal sanktioneres.

