Penge kan heldigvis ikke købe alting. Det er den russiske OL-længdespringer Darya Klishina et levende bevis på.

Hun fortæller ifølge The Sun i et interview med russiske Sports, at hun ellers har fået et særdeles lukrativt tilbud.

Næsten halvanden million kroner hver måned. Umiddelbart en god løn, men så skulle hun arbejde som højklasse-prostitueret for pengene, og svaret blev derfor hurtigt et nej.

»Jeg blev tilbudt at arbejde som escortpige. Beskeden kom gennem en ukendt person i USA i en direkte besked,« siger Klishina, der vandt sølv ved verdensmesterskaberne, og tilføjer:

Klishina sagde nej tak til det amerikanske tilbud. Vis mere Klishina sagde nej tak til det amerikanske tilbud.

»Det skete for flere måneder siden. Jeg forventede ikke den slags. Han skrev bare en direkte besked til mig på Instagram. Jeg er ikke sådan en person, som bander ad folk, så jeg svarede ham blot: 'Beklager, men jeg er ikke interesseret i dette tilbud',« fortæller hun og forklarer, at han på det tidspunkt ikke havde nævnt beløbet for hende.

»Han svarede: 'Vent, du kan ikke bare afvise det med det samme. Du kender ikke engang betingelserne og beløbet, jeg tilbyder'. Summen var meget, meget stor, 300.000 dollar om måneden,« siger Klishina.

»Jeg tænkte derefter: 'Ligner jeg virkelig en kvinde, som ville gå med til den slags?'.«

Det troede manden i hvert fald, men han tog fejl.