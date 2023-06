OL-vreden er vakt i Rusland.

Lige nu ser det ud til, at deres bedste mulighed for at kunne kunne konkurrere i Paris i 2024 er ved at stille op under neutralt flag, men det kan omverdenen glemme, lyder det fra en russisk idrætsboss.

Brydeforbundets præsident, Mikhail Mamiashvili, er stiktosset over udsigterne til at gå ind med olympisk flag og havde den olympiske hymne som nationalsang.

»Jeg har ingen andre kommentarer til dette, bortset fra at de, der foreslår dette, skal sendes til ét sted, som alle kender,« sagde Mamiashvili til R-Sport ifølge Insidethegames

Her sidder Ruslands præsident, Vladimir Putin, med det internationale brydeforbunds boss samt Mikhail Mamiashvili til venstre. Foto: Mikhail Klimentyev/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her sidder Ruslands præsident, Vladimir Putin, med det internationale brydeforbunds boss samt Mikhail Mamiashvili til venstre. Foto: Mikhail Klimentyev/AFP/Ritzau Scanpix

»Hvis de vil se os ved OL i 2024 – på samme måde som et flygtningehold – så er vi nødt til at tage til Paris i kampvogne.«

»Der er ingen anden mulighed.«

Den Internationale Olympiske Komite (IOC) har endnu ikke bekræftet, om Rusland og Hviderusland får mulighed for at konkurrere i Paris.

Efter invasionen af ​​Ukraine anbefalede organisationen et direkte forbud mod alle atleter fra de to lande, men så blev der løsnet op, så individuelle uden tilknytning til militæret kunne stille op, såfremt de ikke støttede krigshandlingerne i Ukraine.

Mere end 40 procent af de russiske medaljer i Tokyo 2020 kom fra atleter, der har kontrakt med militære organisationer, skriver mediet.