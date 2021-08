Europamester, verdensmester og nu også olympisk mester.

Det er, hvad Anne-Marie Rindom kan prale af at have stående på sit imponerende cv, efter hun søndag morgen triumferede i laser radial-klassen i Tokyo.

Og hjemme i Danmark står der da heller ikke andet end stolthed malet i ansigtet på den danske stjernes far, Ole Rindom.

»Det er helt vildt og fantastisk. Jeg er stolt. Meget stolt. Det er fantastisk, at de mål, vi satte for 10 år siden, nu er indfriet,« siger han til DR og tilføjer:

Anne-Marie Rindom med sin træner efter den store triumf. Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Anne-Marie Rindom med sin træner efter den store triumf. Foto: CARLOS BARRIA

»Hun gjorde alt det rigtige, og på den måde, hun sejlede, kunne man se, det var sejladsen, der var i fokus.«

På grund af coronasituationen verden over er der ikke tilskuere til OL i den japanske hovedstad, og derfor har familien da heller ikke mulighed for at fejre deres guldfugl i hendes selskab.

Men den fejring skal nok komme, når Anne-Marie Rindom vender hjem til Danmark, forsikrer Ole Rindom:

»Det er ærgerligt, at vi ikke er der, så vi må vente nogle dage med at fejre hende.«

Samtidig forklarer han, at han håber på at se sin datter på medaljeskamlen igen i Paris om tre år:

»Jeg håber, hun er med til OL i 2024, men om det bliver i samme bådklasse, det ved jeg ikke.«

Det var med en syvendeplads i søndagens medaljesejlads, at danskeren hentede Danmarks første guldmedalje ved legene i Tokyo.

Svenske Josefin Olsson vandt medaljesejladsen og kilede sig dermed ind mellem Rindom og Bouwmeester, så det hele endte med guld til Danmark, sølv til Sverige og bronze til Holland.