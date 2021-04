Danske atleter får ikke hjælp af regeringen til at blive vaccineret, før de tager til sommerens OL i Tokyo.

Det siger Socialdemokratiets kulturordfører, Kasper Sand Kjær, efter at Danmarks Idrætsforbund (DIF) har ytret ønske om at få rykket udøverne frem i køen.

»Vores udgangspunkt er, at hvis vi først åbner op for grupper som OL-atleter, vil der pludselig rejse sig et krav om rigtig mange grupper, som skal foran i vaccinekøen af den ene eller anden grund, siger han.«

Ifølge den nuværende vaccinekalender er datoen for, hvornår alle danskere over 16 år forventes vaccineret, sat til 8. august.

Lasse Norman Hansen (tv.) og Michael Mørkøv (th.) er blandt favoritterne til at vinde guld i parløb ved OL i Tokyo. Men de kan ikke nødvendigvis regne med at være vaccineret mod coronavirus inden. Foto: Kacper Pempel/Reuters Vis mere Lasse Norman Hansen (tv.) og Michael Mørkøv (th.) er blandt favoritterne til at vinde guld i parløb ved OL i Tokyo. Men de kan ikke nødvendigvis regne med at være vaccineret mod coronavirus inden. Foto: Kacper Pempel/Reuters

Det betyder, at en del af atleterne risikerer at blive tilbudt en vaccine for sent i forhold til sommerlegene.

Direktør i DIF Morten Mølholm Hansen frygter, at risikoen for smitte kan blive en stressfaktor for udøverne.

»Vi vil ikke foran i køen i forhold til sårbare og kronikere. Det er alene i forhold til dig og mig, den almindelige sunde befolkning. Atleterne lever i en stor usikkerhed omkring det. Jeg ville være mere tryg ved at give dem nogle vilkår, hvor de var vaccineret, inden de tog afsted,« siger han.

»De skal allersenest være vaccineret i midten af juni. Det har noget at gøre med, at hvis du får en vaccine for tæt på OL, så risikerer du et afbræk i dine forberedelser. Du kan få feber og så videre, så vi skal have en vis margin, lyder det fra DIF-direktøren.«

Sara Slott Madsen har ytret, at hun meget gerne så, at atleterne kom frem i vaccinekøen. Foto: JEWEL SAMAD Vis mere Sara Slott Madsen har ytret, at hun meget gerne så, at atleterne kom frem i vaccinekøen. Foto: JEWEL SAMAD

En af de danske OL-helte, der ellers gerne ville frem i vaccinekøen er hækkeløberen Sara Slott Madsen.

Hun har tidligere meldt til B.T., at hun gerne vil frem i køden, da hendes OL-drømme kan blive smadret af en fremmeds host eller en virus på en kontaktflade, der vil ødelægge hendes form kort inden legene i Tokyo.

»Der er ingen atleter, der forventer, at de skal rykkes foran nogen, som helt tydeligt har brug for vaccinen – kronikerne, de gamle og de svagelige«

»Men når den gruppe er serviceret, er der et ræsonnement i, at man får vaccineret sportsfolk – både dem på OL-holdet, men også de mange, der er omkring OL-kravet, hvis job det er at rejse ind og ud hele tiden. Vi har ikke noget valg,« sagde Sara Slott Madsen.