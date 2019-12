Ved en ceremoni åbnede Shinzo Abe Japans nye nationalstadion, der skal bruges under OL næste år.

Japans nye nationalstadion i Tokyo er nu officielt åbnet og klar til brug.

Stadionet, der skal bruges under de olympiske lege i storbyen næste år, blev søndag åbnet af premierminister Shinzo Abe.

Det nye nationalstadion har været forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Det skulle blandt andet have været brugt til rugbykampe under VM tidligere i år, men det var ikke muligt.

I forhold til stadionets oprindelige design er der også foretaget justeringer for at sikre, at omkostningerne ikke løb løbsk. Den samlede pris er cirka 9,6 milliarder kroner, skriver Reuters og AFP.

- Det nye nationalstadion vil være symbol på de olympiske lege og de paralympiske lege i Tokyo i 2020. Der har været mange udfordringer i løbet af processen, men i dag kan vi endelig fejre det. Det er et resultat af alles hårde arbejde og dedikation, siger Shinzo Abe ifølge Reuters.

Søndagens åbningsceremoni var forbeholdt en lille gruppe af officials.

21. december åbner stadion for offentligheden med et multikulturelt event, hvor flere sportsstjerner - heriblandt den tidligere topsprinter Usain Bolt - skal konkurrere i forskellige sportsgrene, mens en række kunstnere og musikere også skal optræde.

1. januar afvikles den japanske pokalfinale i fodbold på stadionet.

Ud over at lægge arena til OL's åbningsceremoni 24. juli, skal stadionet også bruges til både fodboldkampe og atletikkonkurrencer under OL.

Der er plads til 68.000 tilskuere, men under OL vil kapaciteten været reduceret til cirka 60.000 tilskuere.

Stadionet er bygget på det areal, hvor landets tidligere nationalstadion, der blandt andet blev brugt ved OL i 1964, lå. Det blev revet ned i 2015.

/ritzau/