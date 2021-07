Tirsdag står på PlayStation og dressur for de danske håndboldverdensmestre.

Landstræner Nikolaj Jacobsen var i det gavmilde hjørne efter, at Danmark mandag morgen dansk tid havde sikret sig to yderligere OL-point med 32-27-sejren over Egypten.

Så han belønnede spillerne med en tiltrængt fridag tirsdag.

»Vi tager en hel dag i OL-byen. Normalt skal vi bruge næsten fire timer på at komme til og fra træningen. Nu tager vi lige en dag i morgen til at komme ned på jorden og få noget energi, inden vi skal op og spille en kamp klokken ni om morgenen.«

»Spillerne kan spille noget playstation, og måske bliver der også tid til at se nogle af de andre danske atleter i aktion på tv. Det har vi ikke haft mange muligheder for - vi nåede kun lige at se lidt af cykelløbet med Jakob (Fuglsang, red.).«

Der er dressur i morgen!

»... Øhh ... jamen, det vil jeg da glæde mig til at se. Haha.«

Har du ligefrem en favorit til dressurguldet?

»En dansker!«

For landstræneren er det i hele taget noget andet at være til OL end til de EM- og VM-slutrunder, som hvert år fylder januar måned.

»OL er på mange måder noget helt andet. Fordi der også er larm i OL-byen, og man kan ikke lige bede folk om at holde kæft, fordi vi har taktikmøde,« fortæller Nikolaj Jacobsen.

»Det handler om at være mere rummelig og acceptere, at der faktisk også er en del andre atleter, der også skal præstere.«

På onsdag er det igen Danmark, der skal præstere. Mod Bahrain. Klokken 09.00 om morgenen japansk tid - det bliver til klokken 02.00 om natten i Danmark.