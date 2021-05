OL-deltagere kan få stik med vaccinen fra PfizerBioNTech, som har indgået en samarbejdsaftale med IOC.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har indgået en aftale med PfizerBioNTech, som er klar til at donere vacciner til OL-deltagere.

Det oplyser IOC.

»Donationen af vaccinerne er endnu et værktøj i vores kasse, der skal sikre at OL og PL kan blive afviklet sikkert for alle og for at udvise solidaritet, når det kommer til vores japanske værter,« siger Thomas Bach, der er præsident hos IOC i en pressemeddelelse.

»Vi opfordrer atleterne og de deltagende delegationer til at være gode eksempler og takke ja til vaccinen, når den bliver tilbudt. Ved at gøre det, sender de et stærkt budskab om, at vaccinen ikke blot handler om det personlige helbred men også om solidaritet og at sikre andre andre mennesker,« siger han desuden.

Nu er det op til de nationale olympiske komitéer at samarbejde med de lokale regeringer om at føre aftalen ud i livet.

Det kommer til at foregå i overensstemmelse med de retningslinjer, der er for vacciner i det pågældende land, skriver IOC.

IOC understreger, at de doser, PfizerBioNTech har tænkt sig at donere, ikke bliver trukket ud af eksisterende vaccineprogrammer rundt omkring i verden.

I Danmark er det blevet diskuteret, om de danske OL-atleter skulle have en vaccine, men her har svaret fra regeringen indtil videre været, at de ikke har kunnet springe køen over.

Noget, der har medført kritik fra blandt andre badmintonstjernen Viktor Axelsen, som også har understreget, at det ikke her skullet være på bekostning af hverken sårbare borgere eller noget frontpersonale.

OL i Tokyo skal efter planen afvikles fra den 23. juli. Det er tidligere blevet bestemt, at der ikke må komme tilskuere fra udlandet til den store sportsbegivenhed. En beslutning, der er blevet taget for at optimere sikkerheden og forhindre spredning af coronavirus.