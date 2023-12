En enkeltbillet med metroen i Paris vil koste små 30 kroner, når Frankrigs hovedstad til sommer afholder OL.

Paris vil skrue prisen op til det dobbelte for at benytte byens metro under næste års OL.

Det oplyser chefen for transportmyndigheden i Paris, Valerie Pecresse, i en video på det sociale medie X.

Prisen for en enkeltbillet justeres fra 15,60 kroner til 29,80 kroner, mens et titurskort ændres fra de nuværende 126 kroner til 240 kroner.

Valerie Pecresse fortæller, at prisstigningerne skal dække en række ekstra omkostninger, som det store rykind under OL vil påføre den offentlige transport i Frankrigs hovedstad.

- Det kan ikke komme på tale at lade byens borgere betale disse ekstraomkostninger, siger Pecresse.

Hun estimerer ekstraomkostningerne til at være på 200 millioner euro svarende til 1,5 milliarder kroner.

For ikke at ramme de lokale brugere af metroen, opfordrer Valerie Pecresse borgerne i Paris til at sikre sig et lager af billetter forud for den store sportsbegivenhed.

Hun fortæller samtidig, at prisen på måneds- og årskort ikke vil blive reguleret.

Prisstigningerne vil træde i kraft 20. juli og løbe i halvanden måned frem til 8. september. Ud over OL er Paris vært for para-OL.

/ritzau/AFP