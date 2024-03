Har du nogensinde hørt om en nedfaldsbalkon?

Nej, og det er heller ikke rigtig et begreb, men det kan det risikere at blive under de kommende Olympiske Lege i Paris.

Her overvejer myndighederne lige nu, hvorvidt det er nødvendigt at undersøge de gamle balkoner og balustrader langs Seinen, da man frygter, at de ikke kan holde til den menneskemængde, der skal befinde sig på dem under åbningsceremonien, og de derfor kollapser.

»Det er klart et scenarie, som kunne indfinde sig,« siger Olivier Princivalle fra Fnaim - en fagforening, som repræsenterer aktører på ejendomsområdet - ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge DR forventes det, at 300.000 mennesker kommer til at følge åbningsceremonien omkring Seinen.

Faktisk er det set før, at balkoner er kollapset i den franske hovedstad. I foråret 2023 faldt to personer ned fra en delvist kollapset balkon i det sydøstlige Paris og blev alvorligt kvæstede.

Princivalle forklarer, at balkonerne kan bære 350 kilo per kvadratmeter, og det er altså den sikkerhedsgrænse, man frygter bliver brudt under åbningsceremonien.

Ceremonien løber selvsagt af stablen på OL's åbningsdag - 26. juli 2024.