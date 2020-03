Udsættelsen af sommer-OL i Tokyo fra 2020 til 2021 får familiære konsekvenser for Jeanette Ottesen.

»Min mand og jeg havde 100 procent regnet med, at vi efter OL til sommer skulle begynde arbejdet på vores baby nummer to. Men nu har vi besluttet, at babyprojektet udskydes et år,« siger den 32-årige svømmer til B.T. og slår en latter op.

Udsættelsen erfarede Jeanette Ottesen via nyhedsmedierne tirsdag middag.

»Jeg betragter IOC's og de japanske OL-arrangørers beslutning som noget positivt. Nu har jeg et år mere til at komme i endnu bedre form og til at blive endnu hurtigere, så jeg kan sætte dem alle sammen på plads,« siger Jeanette Ottesen.

Jeanette Ottesen på vej i konkurrence ved OL 2016 i Rio de Janeiro. Foto: PATRICK B. KRAEMER

Hun kalder beslutningen for 'den bedste og eneste rigtige'.

»For selvfølgelig skal der ikke afvikles et OL i år. Mens man overalt i verden lige nu slås med coronapandemi, vil det jo ikke være forsvarligt overhovedet at samle 10.000 atleter i Tokyo om fire måneder,« siger Jeanette Ottesen, der understreger, at OL-udsættelsen ikke kommer bag på hende.

»Vi havde forberedt os på den,« siger hun.

Jeanette Ottesen garanterer, at hun er indstillet på at gøre et nyt forsøg på at klare kvalifikationen til OL. Også selvom det kræver yderligere et års træning.

Jeanette Ottesen i aktion i svømmebassinet. Foto: Patrick B. Kraemer

»Jeg er allerede nu kommet så langt i mit OL-projekt, at det for mig ikke bare handler om at komme med, men om at gøre det rigtig, rigtig godt. Så i og med at jeg svømmemæssigt bliver hurtigere og hurtigere, er det jo klart, at mine forventninger og ambitioner er steget,« siger Jeannette Ottesen.

Hun blev i december 2017 mor for første gang, da hun fødte lille Billie-Mai.

»For mig personligt vil det være helt fantastisk, hvis jeg som mor for femte gang kan sikre mig en OL-adgangsbillet,« siger Jeanette Ottesen.

Hun forestiller sig, at de kommende 12 måneders OL-forberedelser vil foregå efter samme koncept som det, hun praktiserer i øjeblikket.

Jeanette Ottesen. Foto: ALBERT GEA

»Det bliver forhåbentlig samme setup. Min mand (Marco Loughran, red.) skal stadig træne mig, og jeg kommer til at have samme team, da de har gjort det fantastisk,« siger Jeanette Ottesen.

Hun ser optimistisk på sine fortsatte OL-muligheder.

»Jeg mener, jeg har chancer for at gøre det godt i både 50 og 100 meter crawl samt i 100 meter butterfly,« siger Jeanette Ottesen, der endnu ikke havde klaret kravtiden til OL 2020.

»Hvis ikke der havde været coronapandemi, skulle jeg i weekenden have deltaget ved Danish Open, og her forhåbentlig være svømmet under det krævede. Her er jeg ret sikker på, at jeg nok skulle have klaret det, da jeg synes, jeg det seneste halve år har vist rigtig fine takter. Men nu kommer der forhåbentligt snart et nyt kvalifikationsstævne, som jeg kan træne op mod,« siger Jeanette Ottesen.